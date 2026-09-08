Между Новороссийском и Геленджиком перекрыто движение на фоне атаки БПЛА

В Новороссийске из-за отражения атаки беспилотников ограничено движение транспорта. Как сообщил глава города Андрей Кравченко, проезд в сторону Геленджика перекрыт от пересечения Сухумского шоссе и улицы Карьерной. Также закрыто движение в направлении Новороссийска со стороны Кабардинки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В городе звучит сигнал «Внимание всем». Все службы переведены в состояние максимальной готовности. Жителей призвали отойти от окон и соблюдать меры безопасности.

Власти также напомнили о запрете на съемку и публикацию в социальных сетях кадров работы ПВО, средств защиты объектов, а также специальных и оперативных служб. Жителям рекомендовано следить за официальными сообщениями администрации и экстренных служб.

Вячеслав Рыжков