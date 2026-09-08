В Севастополе отражают массированную атаку ВСУ, сбито более 7 БПЛА

В Севастополе продолжается отражение массированной атаки беспилотников. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, в отражении задействованы авиация, средства ПВО и мобильные огневые группы. К этому моменту уничтожено более семи БПЛА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По предварительным данным, пострадавших среди жителей нет. При этом в Гагаринском и Балаклавском районах зафиксированы повреждения четырех частных домов — в них выбиты окна и зафиксированы другие последствия падения фрагментов беспилотников. Обломки также обнаружены на нескольких участках.

В ряде районов Севастополя и в районе Ласпи после падения осколков сбитых БПЛА произошли небольшие возгорания травы и лесной подстилки. Спасательные службы продолжают работать на местах.

Жителям города рекомендовано не подходить к окнам и соблюдать правило «двух стен», находясь в помещениях, отделенных от внешней стены двумя несущими конструкциями. При обнаружении обломков беспилотников власти призвали не приближаться к ним и сообщать о находке по номеру 112.

Губернатор призвал жителей ориентироваться только на официальные сообщения.

Вячеслав Рыжков