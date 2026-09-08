Фрагменты беспилотника повредили многоквартирный дом в Темрюке

В Темрюке и Крымске Краснодарского края обнаружены обломки беспилотника, в результате падения которых повреждены жилые дома. Пострадавших нет, на местах работают оперативные и специальные службы, передает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Темрюке фрагменты БПЛА повредили балкон и остекление двух квартир в многоквартирном доме. В Крымске повреждена кровля частного домовладения.

Тем временем в Новороссийске продолжается отражение атаки беспилотников. Городские службы приведены в состояние максимальной готовности. Жителям рекомендовано отойти от окон и соблюдать меры безопасности.

Власти также напомнили о запрете на съемку и публикацию в социальных сетях кадров работы ПВО, средств защиты объектов, а также специальных и оперативных служб.

Вячеслав Рыжков