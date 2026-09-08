На территории заповедника в районе Малого Утриша после падения БПЛА произошел пожар

В результате падения обломков беспилотника произошло возгорание лесного массива на территории заповедника в районе Малого Утриша. Площадь пожара пока уточняется, сообщила глава Анапы Светлана Маслова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ

Из-за сложного горного рельефа и труднодоступности участка тушение ведется вручную с использованием ранцевых огнетушителей. Силы и средства для борьбы с огнем наращиваются. В МЧС направлена заявка на привлечение авиации. При благоприятной обстановке воздушные суда могут приступить к работе утром.

Ранее в районе хутора Дюрсо в Новороссийске площадь природного пожара, возникшего также из-за БПЛА, увеличилась до 1,5 га. Для его тушения задействованы 70 человек и 15 единиц специальной техники. Работу пожарных осложняют сухая ветреная погода и горный рельеф.

Оперативный штаб продолжает координировать действия служб. Основной задачей остается локализация возгорания, при ухудшении ситуации группировку сил и средств планируется усилить.

Вячеслав Рыжков