ХК «Сочи» проиграл «Нефтехимику»

Хоккейный клуб «Сочи» в Нижнекамске потерпел поражение от местного «Нефтехимика» в рамках 1-го тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2026/2027. Игра закончилась со счетом 1:5.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

Место на посту №1 южан занял Иван Бочаров, который пополнил состав команды в межсезонье. Первый отрезок прошел при превосходстве «черноморцев» — соотношение бросков в створ ворот 13:6. Однако сработало правило: не забиваешь ты, забьют тебе. Защитник «Нефтехимика» Никита Хлыстов на 8-й минуте открыл счет в этом противостоянии.

Второй же период остался за нижнекамцами. «Леопардов» подвело пятиминутное удаление Кэмерона Ли на 27-й минуте. Хозяева в численном большинстве забили два гола в ворота «Сочи». Сначала Дамир Жафяров удвоил преимущество «Нефтехимика», а в одной из следующих атак Рафаэль Бикмуллин забросил шайбу в ворота уже бывшей команды.

Отыграться в заключительном игровом отрезке южанам удалось на 54-й минуте благодаря Денису Венгрыжановскому. Но в оставшееся время хоккеисты «Нефтехимика» Андрей Белозеров и Артем Сериков подвели черту под этим матчем. В итоге — поражение «Сочи» со счетом 1:5.

В следующем туре в рамках КХЛ сочинцы сыграют 10 сентября в Омске с «Авангардом».

Евгений Леонтьев