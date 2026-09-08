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Под Новороссийском площадь пожара после падения обломков БПЛА выросла до 1,5 га

В районе хутора Дюрсо в Новороссийске площадь природного пожара увеличилась до 1,5 га. Оперативный штаб продолжает координировать работу служб, задействованных в тушении, сообщил глава города Андрей Кравченко.

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

По его словам, борьбу с огнем осложняют сухая ветреная погода и труднодоступный горный рельеф. Основной задачей пожарных остается локализация возгорания.

К тушению привлечены 70 человек и 15 единиц специальной техники. При ухудшении обстановки власти намерены наращивать группировку сил и средств.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что с 08:00 до 20:00 мск российские средства ПВО перехватили и уничтожили 107 украинских беспилотников самолетного типа. БПЛА были сбиты в том числе над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря.

Вячеслав Рыжков

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