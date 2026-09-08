Над Кубанью, Крымом и другими регионами днем сбили 107 БПЛА

Российские средства ПВО в течение дня перехватили и уничтожили 107 украинских беспилотников самолетного типа. По данным Минобороны РФ, атаки фиксировались с 08:00 до 20:00 мск над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Крыма и акваторией Черного моря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Краснодарском крае последствия атаки ранее были зафиксированы в Новороссийске. В районе хутора Дюрсо продолжается ликвидация возгорания лесной подстилки, возникшего после падения обломков БПЛА. Площадь горения оценивается примерно в 0,3 га.

Как сообщил глава города Андрей Кравченко, на месте развернут оперативный штаб, зафиксировано несколько очагов, один из которых уже удалось ликвидировать. Работу пожарных осложняют сильный ветер и отсутствие возможности подъезда техники к месту возгорания.

В тушении участвуют около 60 человек, в том числе сотрудники муниципальной пожарной службы, лесничества, спасатели, «Кубань-СПАС» и добровольцы. Для доставки людей и оборудования к очагам привлечены волонтеры на квадроциклах и мотоциклах эндуро.

В Новороссийске сохраняется угроза применения беспилотников. Жителей призвали соблюдать меры безопасности, следить за официальными сообщениями и не публиковать кадры работы ПВО, средств защиты объектов и оперативных служб.

Вячеслав Рыжков