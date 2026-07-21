Товарищи предъявили активы

Центризбирком (ЦИК) 20 июля начал обнародовать сведения о доходах и имуществе кандидатов в Госдуму. Первыми были опубликованы декларации 329 человек, включенных в федеральный список КПРФ. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов ожидаемо вошел в число самых состоятельных товарищей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Наиболее высокий доход за 2025 год среди коммунистов показал выдвинутый в Москве секретарь местного партийного отделения КПРФ Александр Ищенко — 171,4 млн руб. Среди его источников дохода — специализирующиеся на поставке медицинских технологий ООО «Малти-системс текнолоджи» и ООО «Интерспайн». На втором месте оказался депутат заксобрания Приморья Андрей Акимов (63,9 млн руб.), заработавший на застройке и поставке японских гигиенических средств. Закрыл список «призеров» Арсен Молов (63,6 млн руб.) — гендиректор ООО «Сделай своими руками — Казань», управляющего казанским гипермаркетом стройматериалов (бывший OBI).

Также среди самых больших «кошельков» партии оказались экс-депутат заксобрания Ленобласти Вадим Будеев (59,3 млн руб.), заместитель руководителя фракции в Госсовете Татарстана Николай Атласов (37,4 млн руб.), депутат заксобрания Амурской области Ольга Лазаренко (36,9 млн руб.), первый зампред думского комитета по физкультуре и спорту Борис Иванюженков (35,4 млн руб.), ректор НГУ им. П. Ф. Лесгафта Вадим Гришков (33,8 млн руб.) и бывший председатель правления МСП-банка Иван Подберезняк (33,5 млн руб.). Замкнул десятку лидер партии Геннадий Зюганов (32,5 млн руб.). Он же оказался и самым бережливым: председатель ЦК КПРФ скопил на своих счетах 133 млн руб. В то же время коммунист лишился единственного автомобиля, который фигурировал в его думской декларации пять лет назад. Его внук Леонид пусть и заработал за прошлый год вдвое меньше (14,8 млн руб.), но не отказал себе в обладании американским мотоциклом Indian Chieftain Dark Horse.

Из 15 кандидатов, включенных в общефедеральную часть списка КПРФ, самый скромный доход задекларировал глава Хакасии Валентин Коновалов — 3,9 млн руб. Он также имеет в собственности универсал Mazda Familia и квартиру в Хакасии площадью 62 кв. м (самый скромный метраж из «головной» части). Самым заметным «латифундистом» стал председатель думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников: у него четыре земельных участка в Подмосковье (от 1520 до 2500 кв. м) и один в Крыму (1500 кв. м), а также по одному жилому дому в обоих регионах. Посоперничать с ним среди действующих депутатов может космонавт Светлана Савицкая, имеющая шесть участков в Москве, Краснодарском крае, Московской и Смоленской областях, три жилых дома и шесть квартир (четыре из них — в столице).

Другим депутатам Госдумы от КПРФ удалось скопить существенные суммы на банковских счетах. Среди таких — вице-спикер Иван Мельников (65,6 млн руб.), член комитета по аграрным вопросам Ренат Сулейманов (35,8 млн руб.), глава комитета по вопросам собственности Сергей Гаврилов (21,1 млн руб.), первый зампред комитета по госстроительству Юрий Синельщиков (19,1 млн руб.). Первые зампреды комитетов по безопасности и по труду Юрий Афонин и Николай Коломейцев задекларировали доли в российских компаниях, пусть и скромные: первый — в АО «Группа "Илим"», ПАО «Горно-металлургическая компания "Норильский никель"» и ПАО «Газпром», второй — в близком ему по ростовской прописке ПАО «Ростсельмаш».

Совсем скромным оказался перечень зарубежного недвижимого имущества, записанного на близких родственников коммунистов. Так, на мужа госпожи Савицкой зарегистрированы квартира и гараж в Белоруссии, а на жену другого космонавта, Олега Новицкого,— участок и садовый дом там же. А супруга Михаила Берулавы, возглавляющего региональную группу по Курганской и Челябинской областям, владеет двумя квартирами в Болгарии.

Степан Мельчаков, Григорий Лейба