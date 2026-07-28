Кандидаты на минималках

Центризбирком (ЦИК) 28 июля зарегистрировал списки двух непарламентских партий, заявившихся на выборы в Госдуму: «Коммунистов России» и Партии пенсионеров. При этом первые оказались самыми бедными среди уже допущенных к выборам кандидатов: если верить поданным ими декларациям, почти 100 партийцев не имеют ни дохода, ни имущества, ни счетов в банках. В партии это объяснили «большевистской традицией».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Регистрация федеральных списков «Коммунистов России» и Российской партии пенсионеров за социальную справедливость прошла без вопросов. Председатель ЦИКа Элла Памфилова вручила их лидерам удостоверения кандидатов, а те в ответ поблагодарили комиссию за эффективную работу.

Председатель «Коммунистов России» Сергей Малинкович заверил собравшихся, что «объективное рассмотрение документов, представленных в том числе и столь оппозиционной партией, как наша», свидетельствует об очень высоком уровне российской демократии.

В то время как в недружественных странах преследуют оппозиционных кандидатов, наша страна, ведущая боевые действия против «сил мирового зла», тем не менее находит возможность для проведения многопартийных и конкурентных выборов, порадовался коммунист. При этом он пожаловался на слишком жесткие требования законодательства к кандидатам. Например, если женщина несколько раз выходила замуж и меняла фамилию, то эту цепочку потом очень сложно документально подтвердить, посетовал господин Малинкович, предложив в будущем подумать об упрощении этого процесса.

Лидер Партии пенсионеров хирург Эрик Праздников сравнил Эллу Памфилову с кардиологом, «который держит в руках сердце нашей избирательной системы». По его мнению, глава ЦИКа принимает непростые решения, но это делается во имя здоровья всей политической системы. «Все время хочется провалиться, когда говорят такие слова»,— призналась в ответ госпожа Памфилова, переадресовав похвалу всем профессионалам, работающим в избирательной системе, и пожелав «пенсионерам» успехов на выборах.

Господин Праздников, однако, не спешил освобождать трибуну, захотев сказать еще «пару слов о партии». Ведь Партия пенсионеров сегодня стала другой, объяснил он: это уже не партия одного возраста, она объединяет все поколения. «Наша задача — сделать жизнь нормальной для обычных и простых людей. Люди хотят жить нормально не когда-то потом, а здесь и сейчас — именно с этим мы идем на выборы»,— отметил председатель. Он также решительно пообещал стать в Госдуме «занозой для всех, кто годами обещает, но ничего не делает», а начать работу — с предложения ограничить пребывание там депутатов одним сроком. Кроме того, должен существовать механизм отзыва народных избранников, которым мог бы воспользоваться любой гражданин, добавил Эрик Праздников, завершая свое выступление.

«Коммунисты России» и «пенсионеры» стали первыми из шести непарламентских партий, уже допущенных к выборам-2026 (ранее регистрацию получили пять партий, представленных в Госдуме). Решения ЦИКа дожидаются «Яблоко», «Родина» (вопрос о регистрации двух этих партий комиссия планирует рассмотреть уже 29 июля), Партия прямой демократии и «Зеленые».

Позже в тот же день ЦИК опубликовал сведения о доходах кандидатов двух свежезарегистрированных партий. По-настоящему состоятельных людей в их списках практически нет. У «пенсионеров» самый высокий доход задекларировал врач-стоматолог, завкафедрой Самарского медицинского госуниверситета Дмитрий Трунин (24 млн руб.), а доход Эрика Праздникова составил 4,5 млн руб. У коммунистов показатели еще скромнее: самым богатым оказался бизнесмен Сергей Воробьев (32 млн руб.), но доход свыше 10 млн руб. задекларировали только трое партийцев, а их лидер Малинкович заработал всего 217 тыс. руб. Зато эта партия удивила обилием кандидатов, отчитавшихся о полном отсутствии денег и имущества: таковых оказалось 97 человек, то есть более трети списка, в который вошли 259 человек.

«Да, мы бедная партия»,— подтвердил “Ъ” Сергей Малинкович. И пояснил, что для большевиков это является традицией: «Посмотрите, как жили Ленин, Цурюпа, Свердлов, Сталин — у них кто-нибудь про имущество спрашивал?» Так что в этом смысле лидер КПРФ Геннадий Зюганов (годовой доход — 32,5 млн руб. и 133 млн руб. на счетах) вместе с «Единой Россией» по одну сторону, а «Коммунисты России», когда-то отколовшиеся от Компартии,— по другую, подчеркнул их лидер. «Я за всю жизнь не имел ни угла, и не надо: у меня есть мама и гражданская жена»,— пояснил господин Малинкович. Близкие, уверен он, поддерживают и его соратников по партии. А если в их отчетах есть ошибка, то ЦИК ее обязательно поправит, резюмировал коммунист.

Анастасия Корня