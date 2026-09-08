ПВО отражает атаку БПЛА в Севастополе

В Севастополе военные отражают атаку беспилотников. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, в работе задействованы средства ПВО и мобильные огневые группы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Один БПЛА был нейтрализован над морем в районе Парка Победы. Активная работа по отражению атаки продолжается в районе Казачьей бухты и мыса Стрелецкого.

Губернатор призвал жителей и гостей города покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах. По его словам, военные уничтожают беспилотники с использованием различных средств поражения, в том числе стрелкового оружия.

Вячеслав Рыжков