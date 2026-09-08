Инвесторы зафиксировали прибыль на президентских переговорах

Попытка индекса Московской биржи закрепиться выше 2300 пунктов не увенчалась успехом. Игра на повышение продолжалась предыдущие две недели, инвесторы отыгрывали позитивные новости относительно развития российско-американских контактов. Дополнительную поддержку нефтяному сектору оказывал и рост стоимости нефти. Однако после достижения круглой отметки участники рынка поспешили зафиксировать прибыль. В том числе из-за неуверенности в том, что переговоры между Москвой и Вашингтоном получат развитие. К тоже же жесткие действия ЦБ в отношении ключевой ставки также не способствуют инвестиционной активности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

8 сентября в первой половине дня индекс Московской биржи впервые с 13 августа поднимался выше уровня 2300 пунктов. В ходе торгов он достигал отметки 2305 пунктов, превысив закрытие предыдущего дня на 1,7%. Индекс растет с 27 августа, и за это время он прибавил более 11%. В начале сентября инвесторов ободряли заявлениями президентов России и США о готовности возобновить двусторонние отношения между странами, а вечером 8 сентября главы государств и вовсе провели телефонные переговоры. Позитива рынку придал и визит представителей США в Москву, который состоялся 5 сентября.

Однако более серьезно индекс Московской биржи поддержал рост котировок акций нефтяных компаний, С 27 августа стоимость нефти Brent выросла почти на 10% и превысила $99 за баррель. За это время акции «Роснефти» и «Сургутнефтагаза» выросли на 11%, «Газпром нефти» — на 16%, «Татнефти» — на 18%, а ЛУКОЙЛа — на 25%. «Повышение цены на нефть позитивно отразится на показателях компаний и позволит инвесторам рассчитывать на более высокие дивиденды»,— указывает инвестиционный стратег «Арикапитала» Сергей Суверов. По итогам первого полугодия дивидендные выплаты «Татнефти» и «Газпром нефти» должны увеличиться в 2–2,5 раза относительно аналогичного периода 2025 года (см. “Ъ” от 7 сентября). ЛУКОЙЛ традиционно выплачивает дивиденды за девять месяцев и, по оценке «Арикапитала», дивидендная доходность по этим бумагам составит около 15%.

Однако закрепиться выше уровня 2300 пунктов не удалось. По итогам основной сессии индекс остановился на 2274,08 пункта, лишь на 0,4% превысив закрытие предыдущего дня. «Учитывая, что эти летом рынок уже пережил несколько крупных обвалов, спекулянты решили зафиксировать прибыль»,— указывает ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвест» Никита Бредихин.

Эльвира Набиуллина, глава Банка России, 24 июля 2026 года: Значительная часть проблемы (падения рынка акций.— “Ъ”) связана с возросшей неопределенностью относительно будущих финансовых показателей компаний-эмитентов.

К тому же эффект от позитивных новостей относительно переговоров между Россией и США частично перекрывается враждебной риторикой представителей европейский стран, отмечает руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых. 6 сентября глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что ЕС будет стремиться к ужесточению санкций против России. К тому же, если переговоры между Москвой и Вашингтоном не получат никакого развития, инвесторов, желающих зафиксировать прибыль, станет больше, считает начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев.

Поддержку рынку может оказать реинвестирование полученных дивидендов за первое полугодие. По оценке господина Суверова, они могут составить до 150 млрд руб. Впрочем, в ближайшие дни инвесторы будут ориентироваться на решение ЦБ по ключевой ставке, указывает господин Бредихин. Согласно опросу РБК и «Ведомостей», большинство аналитиков считает, что в сентябре регулятор не будет снижать ключевую ставку, сохранив ее в размере 14%. По мнению экспертов, такое решение может привести к очередному снижению индекса Московской биржи, что может нивелировать рост последних дней.

Андрей Ковалев