Под Новороссийском тушат лесной пожар после падения обломков БПЛА

В районе хутора Дюрсо в Новороссийске продолжается тушение возгорания, возникшего после падения обломков беспилотника. На месте развернут оперативный штаб, сообщил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

По словам мэра, зафиксировано несколько очагов возгорания, один из них уже ликвидирован. Площадь горения оценивается примерно в 0,3 га. Работу пожарных осложняют сильный ветер и отсутствие возможности подъезда техники к месту возгорания.

В тушении задействованы около 60 человек, а также специальная техника. К ликвидации пожара привлечены сотрудники муниципальной пожарной службы, лесничества, спасатели, «Кубань-СПАС» и добровольная пожарная дружина. Помощь оказывают волонтеры на квадроциклах и мотоциклах эндуро.

В Новороссийске при этом сохраняется угроза атаки беспилотников. В городе продолжает звучать сигнал «Внимание всем». Жителей призвали соблюдать меры безопасности, следить за официальными сообщениями и не публиковать фото и видео отражения атаки, работы средств защиты объектов, а также специальных и оперативных служб.

Вячеслав Рыжков