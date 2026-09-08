Свердловский губернатор призвал РПЦ признать Верхотурье Уральской лаврой

Епархия и Синод Русской православной церкви (РПЦ) должны признать Верхотурье «Уральской лаврой», поскольку город «по всем показателям подходит для этого», заявил губернатор Свердловской области Денис Паслер на пресс-конференции. По словам главы региона, в муниципалитете расположено необходимое число храмом. «Не просто так Верхотурье называют духовным центром Урала. У нас там только пять святых похоронено»,— пояснил господин Паслер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Верхотурский Свято-Николаевский мужской монастырь

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Верхотурский Свято-Николаевский мужской монастырь

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Губернатор заверил, что к концу 2026 года власти презентуют комплекс мероприятий по преобразованию Верхотурья, чтобы «поэтапно, без шапкозакидательства, их делать каждый год на системной основе». «Дороги, освещение, благоустройство, тротуары, которыми можно связать туристические объекты, нужны гостиницы, потому что их недостаточно, но и самобытность верхотурскую тоже надо подчеркивать, на этом создавать соответствующую инфраструктуру»,— отметил глава Среднего Урала.

Ранее, в мае 2025 году, Денис Паслер пообещал поддержать Верхотурье на всех уровнях, в том числе проработать вопрос строительства жилья для работников бюджетной сферы и продолжить восстановление Свято-Покровского монастыря. «Историческую и духовную значимость Верхотурья нельзя переоценить. Мы видим большую вовлеченность местного сообщества, бизнеса и духовенства. Будем продолжать поддерживать Верхотурье на всех уровнях», — заверил тогда он.

В Верхотурье расположено около 140 объектов культурного наследия и 20 действующих храмов и монастырей, которые в том числе занимаются производством иван-чая, шоколада и варенья из шишек, однако с этим на территории остро стоят проблемы депрессивных деревень, оттока населения и нехватки кадров. По словам экс-мэра, действующего председателя местной думы Алексея Лиханова, туризм должен стать одним из основных источников дохода города для реализации новых проектов.

Подробнее о ситуации в Верхотурье и планах по его развитию — в интервью господина Лиханова «Ъ-Урал».

Василий Алексеев