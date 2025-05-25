Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер заявил о намерении поддержать Верхотурье на всех уровнях, в частности проработать вопрос строительства жилья для работников бюджетной сферы и продолжить восстановление Свято-Покровского монастыря. Соответствующе заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Историческую и духовную значимость Верхотурья нельзя переоценить. Мы видим большую вовлеченность местного сообщества, бизнеса и духовенства. Будем продолжать поддерживать Верхотурье на всех уровнях», — написал он.

По данным департамента информационной политики Свердловской области, глава Верхотурского округа Василий Фомин заявил, что для привлечения медиков и учителей в муниципалитет необходимо построить еще около 25–30 домов.

Бывший мэр Верхотурья Алексей Лиханов в интервью «Ъ-Урал» рассказывал, что в муниципалитете остро стоят проблемы депрессивных деревень, оттока населения и нехватки кадров. Он подчеркивал, что туризм должен стать одним из основных источников доходов Верхотурья.

Верхотурье считается духовной столицей Урала за счет своих уникальных монастырей и храмов. Всего на территории муниципалитета их расположено 20. Самыми известными являются Свято-Николаевский мужской монастырь, Свято-Покровский женский монастырь и Свято-Косьминская пустынь.

Мария Шараева