Краснодарский зернотрейдер подал иск о защите деловой репутации к «дочкам» «Деметра-Холдинга»

Арбитражный суд Краснодарского края зарегистрировал исковое заявление краснодарской компании ООО «Возрождение» к ООО «Зерновой Терминальный комплекс Тамань» (ЗТКТ, входит в «Деметра-Холдинг») и ООО «СмартКонтракт» о защите деловой репутации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Как следует из информации, размещенной в картотеке арбитражных дел, предварительное судебное заседание по данному делу назначено на 27 октября 2026 года. На момент публикации материалы, раскрывающие суть исковых требований и обстоятельства дела, в открытом доступе отсутствуют.

ЗТКТ является крупным зерновым терминалом России в Азово-Черноморском бассейне, его мощность перевалки составляет порядка 5 млн т зерна в год. Объем перевалки зерновых на экспорт на ЗТКТ в первом полугодии 2026 года составил 1,31 млн т.

ООО «СмартКонтракт», также привлеченное в качестве ответчика, также принадлежит «Деметра-Холдингу» и управляет онлайн-платформой SmartSeeds для торговли и логистики в агропромышленном секторе.

Истец, ООО «Возрождение», по данным Rusprofile, зарегистрировано в Краснодаре в декабре 2024 года. Основным видом деятельности компании является автомобильная грузовая перевозка, а в качестве дополнительных направлений заявлены оптовая торговля зерном и деятельность агентов по оптовой торговле зерном.

Наталья Решетняк