Атаку БПЛА отражают в Новороссийске

В Новороссийске объявлена угроза атаки беспилотников. В городе звучит сирена — сигнал «Внимание всем», сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко. Идет отражение атаки БПЛА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

По словам мэра, городские службы приведены в состояние максимальной готовности, в настоящее время проводится отражение атаки БПЛА. Жителям рекомендовано не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон или комнатах со сплошными стенами.

Находящимся на улице следует укрыться в цокольных этажах ближайших зданий, подземных переходах или паркингах. Использовать для укрытия автомобили и находиться непосредственно у стен многоквартирных домов не рекомендуется.

Власти призвали жителей и гостей города сохранять спокойствие и дождаться официального сообщения об отмене сигнала. Одновременно гражданам напомнили о запрете на съемку и публикацию в социальных сетях кадров работы ПВО, средств защиты объектов, а также специальных и оперативных служб.

Вячеслав Рыжков