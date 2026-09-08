Крупнейший трейловый фестиваль T-Банк Rosa Wild Fest 2026 собрал на «Роза Хутор» более 2000 участников

На горном курорте завершился T-Банк Rosa Wild Fest 2026 — один из крупнейших трейловых фестивалей России. С 4 по 6 сентября участники с разным уровнем подготовки знакомились с трейлраннингом, преодолевали горные дистанции и соревновались за звание сильнейших.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено организаторами фестиваля T-Банк Rosa Wild Fest 2026 Фото: предоставлено организаторами фестиваля T-Банк Rosa Wild Fest 2026

Программа фестиваля включила 11 дистанций и форматов — от первого горного трейла на 12 километров до супермарафона «Горный Король» на 180 километров с набором высоты около 14 000 метров.

Большинство стартов и финишей проходили в Горной Олимпийской деревне на высоте 1 170 метров над уровнем моря. Маршруты фестиваля пролегали по территории Сочинского национального парка и Кавказского государственного природного биосферного заповедника, объединив спортивный вызов с уникальными природными ландшафтами Красной Поляны.

От первого трейла до ультрамарафона

Одной из главных особенностей T-Банк Rosa Wild Fest стала возможность каждому участнику выбрать собственный уровень сложности.

Центральным испытанием фестиваля стала ультрадистанция «Горный Король» — 180 километров с набором высоты около 14 000 метров. На преодоление маршрута спортсменам отводилось 49 часов.

Результаты

Мужчины

Александр Орлов, 35:15:44

Алексей Барышников, 39:41:33

Михаил Силкин, 39:48:26

Женщины

Елена Пшеничная, 42:13:50

Юлия Тимофеева, 46:05:18

Мария Бабанина, 48:55:23

Сильнейшие трейлраннеры страны встретились на чемпионате России

В рамках T-Банк Rosa Wild Fest 2026 прошел Чемпионат России по трейлу. 5 сентября спортсмены соревновались на дистанции KAMENNY STOLB 20 протяженностью 19,8 километра с набором высоты около 1 600 метров.

Соревнования состоялись под эгидой Всероссийской федерации легкой атлетики. За выступлениями сильнейших трейлраннеров страны можно было следить в прямой трансляции в сообществах ВФЛА и Wild Trail во «ВКонтакте».

Результаты

Александр Антонов — 1:58:32

Дмитрий Брегеда — 2:03:29

Алексей Макалюкин — 2:13:44

Виктория Калинина — 2:19:58

Надежда Лещинская — 2:31:35

Елена Бобровская — 2:55:04

Помимо чемпионата, в рамках фестиваля 4 и 6 сентября состоялись Кубок России по горному бегу вверх и Кубок России по горному бегу вверх-вниз.

Трейлраннинг как образ жизни

Спортивная программа дополнялась концертами, лекциями, мастер-классами, тренировками, походами, занятиями йогой и активностями партнеров. Одним из главных событий фестивальной программы стало выступление Drummatix. Концерт хедлайнера состоялся 4 сентября вечером — перед стартом ультрадистанции «Горный Король».

Олимпийские чемпионы и призеры — среди участников фестиваля

Одними из самых заметных участников T-Банк Rosa Wild Fest 2026 стали представители олимпийского спорта — российский спортсмен Никита Филиппов и австрийский лыжник Кристиан Хоффман.

Никита Филиппов в 2026 году вошел в историю как серебряный призер первых в истории Олимпийских игр соревнований по ски-альпинизму. Кристиан Хоффман — олимпийский чемпион по лыжным гонкам из Австрии и обладатель двух олимпийских медалей.

В рамках Т-Банк Rosa Wild Fest Никита Филиппов стал победителем дистанции VERTICAL KM. Спортсмен преодолел 6,2 километра с набором высоты около 1 100 метров за 49 минут 8 секунд, опередив Кристиана Хоффмана и Алексея Бровина.

Хоффман одержал победу на дистанции AIBGA 35 — одном из наиболее технически сложных стартов фестиваля. Маршрут протяженностью 32,6 километра включал около 2 500 метров набора высоты и два серьезных подъема — сначала к Приюту Ветров, затем к Каменному Столбу, после чего участников ждал сложный спуск к финишу.

Большой фестиваль для большого сообщества

T-Банк Rosa Wild Fest 2026 показал: трейлраннинг объединяет людей независимо от спортивного опыта. Для одних фестиваль стал возможностью впервые испытать себя на горной дистанции, для других — серьезным спортивным вызовом и борьбой за результат. Для зрителей и гостей курорта — возможностью увидеть соревнования высокого уровня в одном из самых живописных регионов России.

T-Банк Rosa Wild Fest 2026 объединил спорт, горы, музыку и активный отдых, превратив соревнования по трейлраннингу в масштабное событие для участников, болельщиков, семей и всего outdoor-сообщества.

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