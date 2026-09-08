На Кубани запустят новую госпрограмму

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко сообщил о планах рассмотреть на ближайшем пленарном заседании проект новой государственной программы «Молодежь Краснодарского края». По словам господина Бурлачко, документ предполагается вынести на сессию раньше ранее заявленного срока — до конца года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

Проект программы в середине августа рассмотрели на совместном заседании профильных комитетов ЗСК. В новую госпрограмму предлагается включить мероприятия, которые сейчас реализуются в рамках программы «Развитие образования». На их финансирование в 2027–2030 годах планируется направить около 3,5 млрд руб. из краевого бюджета.

Как отметил господин Бурлачко, выделение молодежных мероприятий в отдельную госпрограмму позволит сосредоточить ресурсы на соответствующих направлениях и повысить эффективность региональной молодежной политики.

Председатель ЗСК связал необходимость усиления работы с молодежью с формированием системы ценностей и патриотическим воспитанием. По его словам, эти задачи относятся к числу приоритетов государственной политики России и Краснодарского края. Он также заявил, что представители общественных, научных и религиозных организаций Кубани рассматривают молодежь как одну из основных групп, подвергающихся внешнему деструктивному воздействию.

Ранее предполагалось, что проект новой госпрограммы будет внесен на рассмотрение краевого парламента до конца 2026 года. Теперь депутаты планируют обсудить его уже на ближайшем пленарном заседании.

Вячеслав Рыжков