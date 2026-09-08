Делегатам Кубани презентовали в Индии препараты от сепсиса и рака легких

Накануне международной выставки «Иннопром. Индия», которая пройдет с 9 по 11 сентября в Нью-Дели на площадке Bharat Mandapam, делегация Краснодарского края посетила фармацевтический завод в городе Дхолке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Как отметил вице-губернатор Кубани Александр Руппель, для Краснодарского края развитие фармацевтической промышленности — одно из стратегических направлений всей индустриализации региона. По словам вице-губернатора, только за семь месяцев 2026 года фармпроизводства Кубани отгрузили продукцию на сумму свыше 5 млрд руб. с ростом в 19,1% к аналогичному периоду прошлого года.

«У нас как главного курорта страны — емкий потребительский рынок, включающий 6 млн жителей края и более 18 млн человек ежегодного туристического потока. Также в нашем регионе работает свыше 400 медицинских организаций»,— отметил Александр Руппель.

В то же время руководитель представительства индийской компании «Кадила Фармасьютикалз Лимитед» Сингх Сунил Кумар рассказал, что на заводе в Дхолке объединены мощности по выпуску готовых лекарственных форм и биотехнологические направления в таких областях, как кардиология, иммунология, онкология. Над созданием новых лекарственных средств трудится более 300 ученых, работающих в различных исследовательских лабораториях и на производстве.

«Данный визит знаменует собой ключевой этап в укреплении двусторонних отношений между Россией и Индией. Фармацевтическая экспертиза Индии имеет мировое признание, и мы видим значительный потенциал для взаимного освоения рынков. Сделав акцент на локализации производства и развитии совместных предприятий в сфере биоаналогов, вакцин и активных фармацевтических субстанций (АФС), обе страны смогут раскрыть колоссальный рыночный потенциал и способствовать устойчивому инновационному развитию здравоохранения»,— рассказал господин Кумар.

На заводе созданы препараты иммунотерапии против сепсиса и рака легких. Предприятие специализируется на выпуске свыше 850 продуктов более чем в 45 терапевтических направлениях из 12 областей медицины. Сегодня в портфеле компании — дженерики, биологические препараты, вакцины.

«Кадила Фармасьютикалз» — крупная частная компания, основанная в 1951 году. Она располагает собственными заводами в трех штатах Индии, а также производственными мощностями в Эфиопии. Выпускаемую продукцию поставляет в 125 стран мира. Компания производит сердечно-сосудистые и гастроэнтерологические препараты, противодиабетические средства, лекарства, влияющие на иммунитет, антибиотики и противоинфекционные продукты. А также — препараты крови, средства для лечения бронхолегочных заболеваний, фармацевтическое оборудование.

Дмитрий Михеенко