«Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» не смог зарегистрировать товарный знак «Выселковский»

Крупный агропромышленный холдинг из станицы Выселки Краснодарского края не смог зарегистрировать товарный знак «Агрокомплекс Выселковский». Суд по интеллектуальным правам отказал компании в удовлетворении иска к Роспатенту, оспаривавшего решение ведомства об отказе в регистрации обозначения, следует из определения суда в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Компания претендовала на исключительные права на слово «Выселковский» в отношении широкого перечня товаров, включая молочную и мясную продукцию, овощи, кондитерские изделия и другие категории. Роспатент отказал в регистрации, сославшись на положения законодательства, ограничивающие предоставление одному лицу исключительных прав на географическое обозначение, если это может затронуть интересы других производителей.

В ведомстве указали, что регистрация обозначения «Выселковский» за одним предприятием способна ограничить права предпринимателей, работающих в населенных пунктах с аналогичным названием. Такие компании также могут производить однородные товары и использовать соответствующее географическое обозначение.

Агрохолдинг с выводами Роспатента не согласился. В иске представители компании заявили, что название «Выселки» не является широко известным среди потребителей географическим обозначением, поскольку станица с населением около 20 тыс. человек не обладает значительной узнаваемостью. Кроме того, истец указал, что населенные пункты с названием Выселки расположены примерно в полутора десятках регионов России.

Дополнительным аргументом заявителя стало то, что слово «выселки» может использоваться как нарицательное обозначение пригородной или удаленной от основного населенного пункта местности и не обязательно указывает на конкретный географический объект. Суд по интеллектуальным правам с доводами компании не согласился и оставил решение Роспатента в силе.

Вячеслав Рыжков