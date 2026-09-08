Румыния обвинила Россию в организации диверсии на территории страны

Служба разведки Румынии заявила о предотвращении организованной Россией диверсии на территории республики. Проживающий в Румынии россиянин снимал на фото и видео военные базы, штаб-квартиры оборонных учреждений и объекты критической инфраструктуры, утверждает пресс-служба ведомства.

Одним из заданий гражданина России было фотографировать украинские грузовые самолеты «Антонов», указано в сообщении. Россиянин находился под наблюдением румынских спецслужб с февраля. С помощью спецслужб других стран румынской разведке удалось «предотвратить диверсию на территории государства», отмечается в пресс-релизе.

Как уточняет Romania Journal, речь идет о 40-летнем россиянине. Его задержали сотрудники Управления по расследованию организованной преступности и терроризма. Прокуратура будет просить Апелляционный суд Бухареста арестовать подозреваемого по обвинению в создании угрозы национальной безопасности.

Отношения России и Румынии обострились в июле, после инцидента с беспилотником недалеко от города Галац. Румынские власти заявили, что дрон был российским. Румыния закрыла российское генконсульство в Констанце. В ответ Россия закрыла генконсульство Румынии в Санкт-Петербурге.

Подробнее — в материале «Ъ» «Отношения Румынии с Россией сбились с курса».