Румыния обвинила Россию в организации диверсии на территории страны
Служба разведки Румынии заявила о предотвращении организованной Россией диверсии на территории республики. Проживающий в Румынии россиянин снимал на фото и видео военные базы, штаб-квартиры оборонных учреждений и объекты критической инфраструктуры, утверждает пресс-служба ведомства.
Одним из заданий гражданина России было фотографировать украинские грузовые самолеты «Антонов», указано в сообщении. Россиянин находился под наблюдением румынских спецслужб с февраля. С помощью спецслужб других стран румынской разведке удалось «предотвратить диверсию на территории государства», отмечается в пресс-релизе.
Как уточняет Romania Journal, речь идет о 40-летнем россиянине. Его задержали сотрудники Управления по расследованию организованной преступности и терроризма. Прокуратура будет просить Апелляционный суд Бухареста арестовать подозреваемого по обвинению в создании угрозы национальной безопасности.
Отношения России и Румынии обострились в июле, после инцидента с беспилотником недалеко от города Галац. Румынские власти заявили, что дрон был российским. Румыния закрыла российское генконсульство в Констанце. В ответ Россия закрыла генконсульство Румынии в Санкт-Петербурге.
Подробнее — в материале «Ъ» «Отношения Румынии с Россией сбились с курса».
В мае 2026 года МИД Румынии вызвал посла России Владимира Липаева после инцидента, когда беспилотник врезался в жилой дом в Галаце, и министр иностранных дел Румынии Оана Цойу пригрозила новыми санкциями в отношении России на европейском уровне. Тогда президент Румынии Никушор Дан возложил ответственность за попадание беспилотника на власти России и созвал Высший совет национальной обороны.
До этого, в апреле 2026 года, МИД Румынии также выразил послу Липаеву решительный протест после падения беспилотника вблизи города Галац, обвинив Москву в «нарушении суверенитета Румынии» и «серьезной эскалации региональной безопасности». В ответ на это, в июне 2026 года МИД России объявил о закрытии консульства Румынии в Санкт-Петербурге, назвав это ответом на закрытие румынской стороной российского генконсульства в Констанце после инцидента с беспилотником в Галаце.
В июле 2026 года Румыния объявила сотрудника российского посольства персоной нон грата, после того как над её территорией за три дня были сбиты три беспилотника, включая дрон типа «Шахед», который, как утверждалось, использовался Российской Федерацией. В связи с этим МИД Румынии вызвал российского посла, чтобы сообщить о неоднократных нарушениях воздушного пространства страны.