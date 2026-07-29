Отношения Румынии с Россией сбились с курса

После инцидентов с залетом беспилотных летательных аппаратов в приграничные районы Румынии, в чем страна обвинила Россию, Бухарест перешел к решительным дипломатическим и военно-политическим шагам. Румынская сторона уже отозвала своего посла из Москвы для консультаций, выслала российского дипломата и отправила высшее военное руководство в Вашингтон. В самом Бухаресте все чаще звучат призывы к полному разрыву дипломатических отношений с Москвой, которая свою причастность к истории с дронами решительно отвергает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Истребители F-16

Фото: Inquam Photos / George Calin / Reuters Истребители F-16

Фото: Inquam Photos / George Calin / Reuters

Очередное резкое обострение двусторонних отношений вызвали несколько инцидентов с падением обломков беспилотников на румынской территории вблизи границы, из-за чего впервые с начала боевых действий на Украине истребители ВВС Румынии поднимались в воздух. 24 июля в воздушном пространстве Румынии был уничтожен первый беспилотник, утром следующего дня истребитель F-16 вновь поднялся на перехват и сбил беспилотник в уезде Тулча. 26 июля беспилотник был поражен над Черным морем в территориальных водах страны. По предварительной оценке местных экспертов, все три аппарата могут относиться к типу Shahed-136 либо являться их российской версией «Герань-2».

Реакция Бухареста оказалась беспрецедентно жесткой. Власти страны заявили, что регулярные нарушения воздушного пространства создают прямую угрозу национальной безопасности.

27 июля МИД Румынии объявил об отзыве своего чрезвычайного и полномочного посла из России для проведения срочных консультаций. Затем румынские власти приняли решение объявить персоной нон грата одного из сотрудников российского посольства в Бухаресте. Ему было предписано покинуть территорию страны в кратчайшие сроки.

Президент Никушор Дан констатировал, что «чаша терпения переполнена», и заявил, что румынское руководство больше не намерено ограничиваться формальными нотами протеста.

Румынская сторона настаивает на том, что пролетавшие БПЛА принадлежат России.

«Мне кажется, что попытка отрицать очевидное перед лицом фактов сама по себе является актом агрессии. Нет никаких сомнений относительно происхождения обнаруженных обломков беспилотников»,— подчеркнул министр обороны Румынии Раду Мируцэ.

МИД России причастность к нарушению воздушного пространства Румынии беспилотниками отверг. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что инцидент был «срежиссирован», и пообещала, что действия Бухареста получат «надлежащий ответ».

«Срежиссированные инциденты и их пропагандистское сопровождение свидетельствуют о стремлении румынской верхушки прикрыть провальные последствия своей безответственной линии в поддержку киевского режима. Именно безоглядный проукраинский авантюризм, а отнюдь не “происки Москвы” расшатывают устои национальной безопасности Румынии»,— отметила госпожа Захарова.

Параллельно с дипломатическими шагами Бухарест активизировал военные контакты со своими ключевыми союзниками. Вскоре после инцидентов с БПЛА президент Дан отправил главу генерального штаба вооруженных сил Румынии и представителей администрации в Штаты. Целью экстренной поездки стали консультации с американскими партнерами по ситуации в Черноморском регионе и обеспечению безопасности воздушного пространства.

Министр иностранных дел Румынии Оана Цойу сочла серию инцидентов «нападением» и заявила о готовности задействовать ст. 4 Североатлантического договора. Эта статья подразумевает проведение консультаций стран НАТО в случае угрозы одной из них.

Бухарест добивается от Вашингтона и руководства НАТО дополнительных гарантий и усиления группировки сил на восточном фланге альянса. Речь идет о возможном развертывании дополнительных систем противовоздушной обороны, расширении средств радиолокационного контроля и увеличении интенсивности патрулирования приграничных районов акватории Черного моря.

Для Румынии ситуация осложняется тем, что значительная часть инцидентов происходит в районе дельты Дуная. Эта зона обладает сложным рельефом и высокой плотностью речного судоходства. Размещение там стационарных комплексов ПВО затруднено, а время реакции авиации НАТО при пролете низколетящих малых БПЛА ограничено считаными минутами. Именно поэтому Бухарест запрашивает у США специализированные системы обнаружения и перехвата малоразмерных целей.

Еще несколько лет назад Румыния старалась придерживаться относительно сбалансированного подхода в отношениях с Москвой, избегая наиболее радикальных шагов, характерных для Варшавы, Вильнюса или Таллина. Бухарест сохранял прагматичный диалог по отдельным экономическим и консульским вопросам. Однако текущий кризис окончательно разрушил эту модель. Власти Румынии считают, что прежняя политика сдерживания не принесла результатов, а потому требуется переход к жесткому заслону.

С этой недели в политических кругах страны и среди депутатского корпуса стали открыто обсуждать возможность высылки посла РФ, что фактически означает понижение уровня дипломатического присутствия до уровня временного поверенного. Сторонники радикальных мер утверждают, что в условиях отсутствия реального диалога высылка главы российской дипмиссии станет логичным продолжением курса. Оппоненты этой точки зрения указывают на необходимость сохранения хотя бы минимальных каналов связи для разрешения экстренных ситуаций и помощи гражданам. Тем не менее все смещается в сторону максимальной изоляции.

Румынское руководство опасается, что отсутствие жесткой реакции может быть воспринято как слабость. В связи с этим власти страны стремятся продемонстрировать максимальную решительность как внутри страны, так и перед партнерами по НАТО.

История отношений России и Румынии знает немало сложных периодов, однако текущий момент рискует стать самым сложным за последние десятилетия. Если Бухарест решится на высылку российского посла или дальнейшее сокращение численности дипмиссий, двусторонние отношения окажутся в состоянии технического разрыва. Подобный сценарий уже реализован в отношениях России с прибалтийскими странами, где уровень представительства понижен до временных поверенных, а работа посольств сведена к абсолютному минимуму.

На данный момент ключевым вопросом остается то, какими будут результаты консультаций румынской делегации в Вашингтоне. Если США и НАТО предоставят Румынии новые комплексы ПВО и расширят свое военное присутствие, Бухарест наверняка почувствует еще большую уверенность в правильности жесткой линии.

Владимир Маврин, Кишинев