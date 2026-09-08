Кубань презентует в Индии предприятие по производству алкалиновых батареек

Краснодарский край презентует на международной выставке «Иннопром. Индия» первое в России предприятие по производству алкалиновых батареек. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе краевой администрации. Выставка пройдет с 9 по 11 сентября, в Индии она пройдет впервые.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов / Коммерсантъ Фото: Илья Галахов / Коммерсантъ

Коллективный стенд Кубани на «Иннопроме» подготовили министерство промышленной политики региона совместно с Фондом развития промышленности края. Собственную экспортную продукцию продемонстрируют восемь флагманских предприятий края.

Как сообщил глава кубанской делегации Александр Руппель, в числе участников этого года — первое в России предприятие по производству алкалиновых батареек полного цикла. Соглашение о его создании подписано на «Иннопром-2022» в Екатеринбурге.

Министр промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько отметил, что на стенде Кубани в этом году краснодарский завод «Нефтемаш» презентует блочно-модульное оборудование для подготовки нефти и газа, а научно-производственная фирма «Кубаньнефтемаш» — оборудование для добычи нефти и газа.

«Компания "АБ-Бэттэрис" привезет алкалиновые элементы питания, завод "Сатурн" — разработанные литий-ионные аккумуляторы и солнечные батареи. Компания "Апрель" представит продукцию медицинского назначения. В числе участников экспозиции также "Турбо-Дом" с балансировочными станками, "АртТехКерамик" с погружными мембранными модулями и "АГМ Системы" с лазерными средствами систем мобильного и авиационного применения»,— рассказал господин Хмелько.

По словам Александра Руппеля, выставка «Иннопром» для Краснодарского края — площадка для поиска стратегических партнеров и заключения выгодных контрактов. «Край участвует в форуме с 2019 года. За это время регион заключил здесь 27 соглашений о создании промышленных производств на общую сумму 31,5 млрд руб. А предприятия — участники коллективных краевых экспозиций — более 650 контрактов на поставку продукции собственного производства на сумму свыше 12,8 млрд руб.»,— рассказал господин Руппель.

Как отметила руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности региона Юлия Приходько, в рамках выставки делегацию края ждут переговоры с руководителями отраслевых ведомств штатов, обсуждение вопросов сотрудничества с крупными производителями и поставщиками сырья и оборудования, институтами развития бизнеса в Индии.

Как рассказали «Ъ-Кубань» в администрации Краснодарского края, Кубань поставляет в Индию жиры и масла, овощи, электрические машины и оборудование, пластмассы и изделия из них. Индия, в свою очередь, импортирует в регион овощи, масличные семена и плоды, жиры и масла, кофе, чай, а также лекарства, керамические изделия, инструменты и оптические, фотографические, кинематографические аппараты.

Дмитрий Михеенко