«Русал» консервирует предприятие по производству кремния в Каменске-Уральском

В Свердловской области останавливают производство кремния в Каменске-Уральском. Как объяснил директор компании «Кремний Урал» (входит в «Русал») Михаил Пеганов, это вынужденная мера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Вследствие мирового перепроизводства кремния и роста импорта по демпинговым ценам в Россию завод вынужденно приостанавливает производство кремния с 1 июня 2026 года»,— заявил господин Пеганов. По данным «Ъ-Урал», на предприятии задействованы около 200 человек. Мощность завода составляет 27 тыс. тонн.

Сейчас «Кремний Урал» вместе с «Русалом» занимаются трудоустройством сотрудников. В компании отметили, что всем сотрудникам предложены вакансии в компании, чтобы «минимизировать социальные последствия» приостановки работы завода.

По данным сервиса Kartoteka.ru, бенефициаром ООО «Русал Кремний Урал» является ООО «Юнайтед компани Русал силикон» (принадлежит «Русалу»). Информация о финансах компании «Русал Кремний Урал» имеется только на 2021 год. Тогда чистая прибыль компании составляла 3 млрд руб., чистая прибыль — 563,3 млн руб. Чистая прибыль «Юнайтед компани Русал силикон» по итогу 2025 года составила 3,7 млрд руб.

Как ранее писал «Ъ», с 1 января 2026 года «Русал» приостановит производство на заводе АО «Кремний» в Иркутской области. Тогда в компании объяснили это решение также мировым перепроизводством и ростом импорта кремния по демпинговым ценам в Россию. Как писал «Ъ», «Русал» — единственный производитель этого материала в РФ.