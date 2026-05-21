Девелоперам тока спросить

Гильдия строителей Урала подала жалобу на энергетическую компанию «Россети-Урал» в Госдуму и Совет Федерации. Застройщики заявляют, что цены за подключение к сетям за год выросли втрое, а энергетическая компания якобы затягивает сроки подключения и не дает возможности компаниям самим строить сети. В компании «Россети Урал» заявляют, что рост цен обоснован, а строить сети самим застройщикам не дает федеральное законодательство.



Представители Гильдии строителей Урала подали обращение в Государственную думу и Совет Федерации из-за завышенной стоимости подключения домов к электрическим сетям в Свердловской области. Ранее с этой проблемой они уже обращались в управление Федеральной антимонопольной службы в Свердловской области (УФАС) и к свердловскому бизнес-омбудсмену Елене Артюх. Как сообщил президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников, в УФАС застройщикам дали формальный ответ, поэтому они направили обращение в федеральное ведомство.

Из заявления в Госдуму следует, что стоимость подключения к электросетям за последний год выросла как минимум в три раза, а на отдельных объектах составляет до 80 тыс. руб. за 1 кв. м.

По данным застройщиков, причина в том, что девелоперам предлагают включить в стоимость домов реконструкцию высоковольтных питающих центров 110 кВ, рассчитанных на целые районы. При этом сроки подключения, по словам представителей гильдии, не соблюдаются, и в среднем дом после ввода остается на «временной» схеме подключения еще год.

Они добавляют, что такой проблемы могло и не быть, если бы застройщики могли сами проектировать и строить сети, а также выносить сети из плана застройки при необходимости. Эта опция прописана в ст. 52.2. Градостроительного кодекса, однако «Россети Урал» такой возможности не дают.

«Эту возможность предоставляют все иные сетевые организации. По согласованию самостоятельно можно устроить водоснабжение, водоотведение, тепловые сети»,— сообщил «Ъ-Урал» президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников.

Он добавил, что большинство сетей организация строит не сама, а с помощью подрядчиков, которых выбирают через механизм тендеров. Из-за жестких требований и предквалификации застройщики в конкурсе участвовать не могут.

Помимо этого, девелоперы просят вернуть энергетикам обязанность самостоятельно заниматься проектированием и реконструкцией высоковольтных подстанций, не перекладывая это на девелоперов, и увеличить их ответственность за срыв сроков присоединения. Наконец, застройщики попросили сделать открытой информацию о степени загрузки сети в разных районах города, а также планах строительства и реконструкции электросетевых объектов. «В бюджетах строительных компаний нет средств на строительство высоковольтных сетей»,– добавил господин Трапезников.

По словам девелоперов, проблемы с подключением замедляют сроки ввода жилья и влияют на рост себестоимости.

В компании «Россети Урала» заявили, что стоимость подключения обусловлена необходимостью строительства новых базовых станций. «В активно застраиваемых районах существующей инфраструктуры 6-20 кВ скоро будет недостаточно. Для новых объемов ввода жилья зачастую требуется строительство или реконструкция объектов 6-110 кВ, включая строительство новых подстанций 110 кВ»,— сказали в компании, указав, что стоимость строительства новых объектов распределяют между всеми заявителями на территории освоения, а пересчет стоимости на кв. м там считают некорректным.

Наличие задержек подключения в компании не отрицают, но объясняют, что они зачастую связаны с длительным прохождением обязательных административных и согласительных процедур. Там также добавили, что заявители часто подают необходимые для подключения материалы позднее срока, из-за чего возникает временной «разрыв» между вводом дома и его подключением. В компании заверили, что ведут работу по сокращению сроков.

«Россети Урал» сообщили, что с 2024 года федеральное законодательство не позволяет застройщикам самим строить сети, в том числе за пределами своего участка.

«Сетевая организация обязана строить до вводно-распределительного устройства многоквартирного дома. Иное применение закона приведет к его прямому нарушению. Ранее, по заявкам до 31.12.2023, у застройщиков действительно была такая возможность»,— указано в ответе. В компании также сообщили, что при необходимости готовы предоставить всю нужную информацию ФАС и Госдуме.

Юрист фирмы Intellect Дмитрий Абросимов пояснил «Ъ-Урал», что в плане строительства и переноса сетей с трактовкой законодательства действительно складывается сложная ситуация. Градостроительный кодекс регулирует именно возможность выноса сетей застройщиками. При этом применить ее для самостоятельного строительства сетей, по его мнению, не выйдет, поскольку ограничения на это содержатся в ч. 3 ст. 52.2, а подключение сетей определяется отдельными правилами.

«Понять застройщиков можно — вместо гибкого механизма сотрудничества они нередко наталкиваются на невыгодные условия. По сути, единственный работающий механизм для застройщика — пожаловаться в ФАС не на отказ в строительстве сетей, а на нарушение сроков техприсоединения или на предъявление необоснованных требований»,— сказал господин Абросимов.

По его словам, есть определение Верховного суда, где говорится, что соглашение о компенсации потерь при выносе сетей не является публичным договором. «Это означает, что если "Россети" не хотят заключать его на условиях застройщика (например, разрешить ему строить самому), то принудить их к этому через суд практически невозможно»,— указал эксперт.

Анна Капустина