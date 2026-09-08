Пострадавший при покушении в Саратовской области военнослужащий пошел на поправку
Высокопоставленный российский военнослужащий, на которого совершил покушение гражданин Молдавии, идет на поправку. Об этом рассказал председатель комитета Саратовской облдумы по делам ветеранов Александр Янклович.
«По поводу покушения на нашего военнослужащего в Саратовской области. Прежде всего хочу сказать, что, слава Богу, он жив. По имеющейся у меня информации, с ним все в порядке, идет на поправку»,— сказал господин Янклович на видео ФСБ.
По данным российской спецслужбы, покушение произошло 3 сентября в саратовском поселке Пробуждение. Злоумышленник не менее шести раз выстрелил в военнослужащего. Потерпевшего госпитализировали.
В ФСБ уточнили, что гражданина Молдавии Николая Кочу завербовали украинские спецслужбы в 2025 году. В марте 2026 года он прошел спецподготовку в Киеве и прибыл в Россию в июне. На допросе злоумышленник рассказал, что приехал в страну через Эстонию и должен был убить российского генерала. За это ему обещали $70 тыс. После убийства киллер планировал вернуться в Молдавию, но его задержали при попытке выезда. СКР возбудил против Кочу дело о покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Следствие обратится в суд для ареста фигуранта.