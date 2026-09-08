ФСБ: задержанный молдаванин признался в попытке убийства российского генерала

Гражданин Молдавии Николае Кочу, задержанный за покушение на российского военнослужащего, дал признательные показания. Он заявил, что задание ему дали украинские спецслужбы.

Видео допроса задержанного распространила ФСБ. Лицо подозреваемого на кадрах скрыто. В ФСБ уточнили, что мужчина — 2004 года рождения, другие подробности о нем не приводятся. Сам фигурант рассказал на камеру, что приехал в Россию через Эстонию.

«Меня отправили в Россию с заданием убить российского генерала»,— заявил задержанный.

По данным ФСБ, 3 сентября молдаванин не менее шести раз выстрелил в высокопоставленного российского военнослужащего в Саратовской области. Пострадавший был госпитализирован и выжил, его имя не уточняется. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).