ФСБ: под Астраханью задержан гражданин Молдавии за покушение на военнослужащего

В Саратовской области совершено покушение на высокопоставленного российского военнослужащего. В него стрелял гражданин Молдавии Николай Кочу, его задержали в Астраханской области, сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

ЧП случилось в саратовском поселке Пробуждение 3 сентября. Подозреваемый произвел в военнослужащего не менее шести выстрелов. Потерпевшего госпитализировали, он выжил.

По данным ФСБ, гражданин Молдавии был завербован на родине сотрудником украинских спецслужб в 2025 году. В марте 2026 года он прошел минно-взрывную и стрелковую подготовку в Киеве, а в июне прибыл в Россию. После совершения убийства он должен был вернуться в Молдавию, однако был задержан при попытке выезда из России.

Следственный комитет РФ возбудил в отношении Кочу уголовное дело о покушении на убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). По информации СКР, молдаванину обещали заплатить за убийство $70 тыс. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте.