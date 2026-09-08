«Пого Про» вместо «Алимурадова Групп»: краснодарский аутсорсер объявил о ребрендинге

Одна из старейших аутсорсинговых компаний юга России — «Алимурадова Групп» — завершила ребрендинг и выходит на рынок под новым именем «Пого Про». Основательница компании Яна Погорелова рассказала, что смена названия связана с планами масштабирования, а не только с обновлением визуальной айдентики.

Как пояснила Яна Погорелова, прежнее название исчерпало свой потенциал, а новое должно отражать динамику, профессионализм и готовность компании к инновациям.

«Для меня, как для основателя, "Алимурадова Групп" — это огромный и важный пройденный этап. Но сегодня я чувствую потребность в движении вперед, поэтому приняла решение о трансформации в "Пого Про". Это не просто смена вывески, это отражение моих новых амбиций и желания давать клиентам еще более качественный и современный сервис»,— заявила предприниматель.

При этом она подчеркнула, что все накопленные компетенции, ключевые сотрудники и подходы к работе сохраняются. В периметр услуг компании входят бухгалтерский учет, юридическое сопровождение, кадровое делопроизводство, консультационные услуги по вопросам налогообложения, права, оптимизации бизнес-процессов. Клиентская база охватывает как ИП и стартапы, так и средний и крупный бизнес из разных отраслей.

«Наша цель — предоставить индивидуальное решение для каждого, независимо от масштаба бизнеса»,— отметила Яна Погорелова.

За 13 лет работы компания прошла путь от небольшого офиса до одного из заметных игроков на рынке аутсорсинга юга России. По словам Яны Погореловой, одним из ключевых факторов роста стала ранняя ставка на цифровизацию.

«Мы одними из первых внедрили онлайн-отчетность и новые программные продукты, инвестировали в обучение специалистов и клиентов»,— отметила она.

Помимо коммерческой деятельности, «Пого Про» занимается поддержкой некоммерческого сектора и начинающих предпринимателей. Как рассказала Яна Погорелова, компания проводит бесплатные консультации для НКО и предлагает льготные тарифы стартапам.

Говоря о деловом климате Краснодара, Яна Погорелова отметила, что город обладает высоким кадровым потенциалом и привлекает инвестиции, однако предприниматели по-прежнему сталкиваются с бюрократическими сложностями и высокой конкуренцией на рынке.

«Взаимодействие с госорганами порой оказывается сложным и долгим. Также усложняют ситуацию высокая конкуренция, требующая постоянного поиска новых решений, и недостаток доступной, актуальной и полной информации по регулированию и поддержке бизнеса. Предпринимателям бывает непросто найти все нужные сведения в одном месте»,— констатировала основательница «Пого Про».

В качестве иллюстрации важности профессионального сопровождения Яна Погорелова привела случай из практики. Клиент, который долгое время вел бухгалтерию самостоятельно и привлекал специалистов лишь эпизодически, получил уведомление о крупной налоговой проверке.

«Выяснилось, что за несколько лет накопились ошибки в отчетности, некорректно применялись налоговые льготы, неправильно оформлялись первичные документы. Это привело к серьезным штрафам и доначислениям. Мы оперативно провели ревизию, восстановили часть документов, подготовили грамотные ответы на запросы налоговой и смогли минимизировать потери клиента»,— поделилась она.

Яна Погорелова резюмировала, что этот случай наглядно показывает: экономия на постоянном бухгалтере или юристе (штатном или на аутсорсе) может обернуться гораздо большими финансовыми и репутационными потерями.

«Надежный партнер — это не расходы, а гарантия спокойствия и безопасности бизнеса»,— добавила она.

ООО «АЛИМУРАДОВА ГРУПП — ЦЕНТР РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА», ИНН: 2001005809