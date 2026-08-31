Нарендра Моди призвал к окончанию боевых действий на Украине
Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал переходить от «бесконечной войны» к окончанию боевых действий на Украине. Президент России Владимир Путин в ответ отметил, что страна «по этому пути и двигается». Встреча проходит на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.
Нарендра Моди
Фото: пресс-служба президента РФ
Индийский премьер подчеркнул, что «человечество отбрасывается на шаг назад» каждый день, пока «длится война». «Нам необходимо переходить от бесконечной войны к концу войны, к окончанию военных действий. Необходимо двигаться именно в этом направлении, это очень важно для всего человечества»,— заявил господин Моди.
Премьер-министр отметил, что вопросы урегулирования можно будет обсудить сегодня, а также на саммите БРИКС, который пройдет в Индии в сентябре. Визит Владимира Путина в Нью-Дели укрепит двусторонние отношения и сотрудничество в БРИКС.
«Спасибо большое, господин премьер-министр. Мы по этому пути и двигаемся»,— сказал Владимир Путин после завершения выступления премьера Индии.
Вчера Нарендра Моди провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили военный конфликт с Россией, его гуманитарные аспекты и усилия по восстановлению мира.
В августе 2026 года премьер-министр Индии Нарендра Моди также ожидал встречи с Президентом России Владимиром Путиным на саммите ШОС, а также выражал надежду на его участие в саммите БРИКС, запланированном в Индии. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар передал Владимиру Путину соответствующее послание от Нарендры Моди.
В декабре 2025 года Нарендра Моди выражал глубокую озабоченность из-за информации об атаке украинских сил на резиденцию Владимира Путина и призывал стороны к мирному урегулированию конфликта. Тогда помощник российского президента Юрий Ушаков отмечал, что тема конфликта на Украине, вероятно, была одной из основных во время неформальных переговоров руководителей России и Индии в Нью-Дели.
Индия не осуждает военную операцию на Украине, а Нарендра Моди подчеркнул, что его страна готова содействовать разрешению конфликта. Он также призвал к немедленному прекращению насилия и отмечал, что Индия всегда выступала за мирное решение вопросов и прямой диалог между сторонами.