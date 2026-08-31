Нарендра Моди призвал к окончанию боевых действий на Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал переходить от «бесконечной войны» к окончанию боевых действий на Украине. Президент России Владимир Путин в ответ отметил, что страна «по этому пути и двигается». Встреча проходит на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нарендра Моди

Фото: пресс-служба президента РФ Нарендра Моди

Фото: пресс-служба президента РФ

Индийский премьер подчеркнул, что «человечество отбрасывается на шаг назад» каждый день, пока «длится война». «Нам необходимо переходить от бесконечной войны к концу войны, к окончанию военных действий. Необходимо двигаться именно в этом направлении, это очень важно для всего человечества»,— заявил господин Моди.

Премьер-министр отметил, что вопросы урегулирования можно будет обсудить сегодня, а также на саммите БРИКС, который пройдет в Индии в сентябре. Визит Владимира Путина в Нью-Дели укрепит двусторонние отношения и сотрудничество в БРИКС.

«Спасибо большое, господин премьер-министр. Мы по этому пути и двигаемся»,— сказал Владимир Путин после завершения выступления премьера Индии.

Вчера Нарендра Моди провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили военный конфликт с Россией, его гуманитарные аспекты и усилия по восстановлению мира.