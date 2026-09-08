Число погибших под лавиной в Кабардино-Балкарии альпинистов выросло до 12

Спасатели нашли тело еще одного альпиниста на месте схода снежной лавины в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС. Общее число погибших выросло до 12 человек.

Судьба пяти альпинистов остается неизвестной. В Черекском районе ввели режим ЧС муниципального характера. В МЧС уточнили, что работы осложняют опасный пересеченный рельеф и повторное обрушение снежно-ледовой массы. К поисково-спасательной операции привлечен вертолет МИ-8.

В числе погибших — альпинист из Санкт-Петербурга Альберт Изотов. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщил председатель комитета спортивного альпинизма Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Яковенко. Господин Изотов был членом региональной Федерации альпинизма и гражданским инструктором на проходивших в Безенгийском ущелье учебных сборах.

Лавина сошла 6 сентября со склона Мижирги в Безенгийском ущелье. Пострадали шесть человек. Попавшая под обвал группа проходила плановые учебные сборы для представителей силовых ведомств. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности.

Подробности — в материале «Ъ» «Лавина задавила массой».