Число погибших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии достигло 11

Во время схода лавины в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии погибли 11 человек, сообщили в региональном ГУ МЧС. По данным ведомства, судьба еще шести альпинистов пока неизвестна. Всего под лавину попала группа из 33 человек.

«10 человек спустились самостоятельно, шесть альпинистов пострадали и доставлены в медицинские учреждения»,— добавили в МЧС (цитата по «Интерфаксу»). К поисковой операции привлечены более 50 спасателей.

Лавина сошла 6 сентября со склона Мижирги. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности.