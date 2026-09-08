В Кабардино-Балкарии возобновили поиск попавших под лавину альпинистов

Советский альпинист Евгений Абалаков (в центре) стал первым, кто покорил пик Сталина — вершину в горной системе Памир в Таджикистане в 1933 году. Ее высота составляет 7495 м. Евгений Абалаков отправился на пик Сталина в составе экспедиции под руководством ученого-химика Николая Горбунова (слева). Однако на вершину поднялся только Евгений Абалаков. Всего за свою жизнь он совершил восхождение не менее чем на 50 вершин, заслуженный мастер спорта СССР по альпинизму с 1934 года

Фото: ТАСС / Фотохроника ТАСС