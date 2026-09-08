В Кабардино-Балкарии возобновили поиск попавших под лавину альпинистов
На месте схода лавины в горах Кабардино-Балкарии возобновлены поисково-спасательные работы. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Лавина сошла 6 сентября со склона Мижирги в Безенгийском ущелье. Погибли 11 человек, шестеро пострадали. Судьба шестерых остается неизвестной. Попавшая под обвал группа проходила плановые учебные сборы для представителей силовых ведомств. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности.
Подробности — в материале «Ъ» «Лавина задавила массой».
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