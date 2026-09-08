Алтайский край ввел режим ЧС после летней засухи

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Алтайском крае. Причиной стала летняя засуха, сообщил губернатор Виктор Томенко по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, состоявшегося 7 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Каспришин / Коммерсантъ Фото: Андрей Каспришин / Коммерсантъ

«Теперь в течение месяца во всех муниципалитетах края, где проводятся полевые работы, будут созданы комиссии для оценки ущерба наших аграриев. Затем эта информация будет передана в Минсельхоз РФ, где будет приниматься решение о возможных дополнительных мерах поддержки»,— рассказал глава региона о последствиях этого решения.

По данным министерства сельского хозяйства Алтайского края, к 3 сентября валовой сбор зерна в регионе при обмолоте 52% площадей составил 2,2 млн тонн. Средняя урожайность в сообщении не указывается. В июле сельскохозяйственные предприятия Алтайского края прогнозировали снижение урожайности пшеницы, рапса, гречихи и ячменя на 30–50%.

Как писал «Ъ-Сибирь», в августе режим ЧС был введен по той же причине в других западносибирских регионах — в Омской и Новосибирской областях.

Валерий Лавский