Режим ЧС введен в Новосибирской области из-за засухи

В Новосибирской области введен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее постановление издало правительство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Причиной стала засуха на территории области в июне—июле. Температура верхнего слоя почвы в эти месяцы поднималась до 60 градусов. Согласно документу, посевы погибли на площади 19,5 тыс. га. Как сообщил в начале этой недели вице-премьер новосибирского правительства — министр сельского хозяйства Андрей Михайлов, «погодные условия этого лета дают нам снижение по урожайности и по валовому сбору по кругу ориентировочно на 30%».

Новосибирскому минсельхозу предстоит направить в Министерство сельского хозяйства РФ предложения по изменению условий выполнения целевых показателей, установленных для региона на 2026 год.

Валерий Лавский