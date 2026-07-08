Цена выжженного поля

Сельскохозяйственные предприятия Алтайского края прогнозируют снижение урожайности пшеницы, рапса, гречихи и ячменя на 30–50% вследствие засухи. Из-за длительного отсутствия осадков наблюдается существенный дефицит влаги в почве. Отклонения относительных показателей на 20% отмечается по всей территории региона. Сложную обстановку на полях также осложняют рост числа вредителей и перебои с доступностью ГСМ для сельскохозяйственной техники. На этом фоне себестоимость зерна к осени может вырасти, но локально, прогнозируют эксперты аграрного рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран От засухи на Алтае уже пострадали яровая пшеница, рапс, гречиха и ячмень

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ От засухи на Алтае уже пострадали яровая пшеница, рапс, гречиха и ячмень

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Аномальная жара спровоцировала дефицит влаги в почве Алтайского края, что привело к замедлению вегетации сельхозкультур. Как сообщил председатель Союза крестьянских фермерских формирований региона Никита Кожанов, за последний месяц регион недобрал более 20% осадков от климатической нормы. Наиболее критическая ситуация сложилась в пяти районах — Ключевском, Волчихинском, Михайловском, Славгородском и Каменском, где дефицит накопительной влаги достигает 40–50%.

«Сложилась тревожная ситуация, падение урожая ожидается в пределах 30-50% от среднемноголетнего, по некоторым районам даже больше. Осадки на большей части региона отсутствуют с 12 июня, при этом температура воздуха превышает 30-35 градусов»,— рассказал Никита Кожанов.

По данным Алтайского государственного аграрного университета, по итогам июня температура воздуха в регионе превысила средние многолетние показатели на 4 градуса. «Если погода не поменяется в июле, то 2026 год войдет в историю наблюдений как четвертый пример сочетания двух аномально жарких месяцев. Подобное знойное лето было на Алтае 14 лет назад»,— отметил профессор Алтайского государственного аграрного университета Владимир Беляев.

Как рассказали «Ъ» в Алтайском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, аномально жаркая погода в регионе продлится как минимум до 17 июля.

Глава алтайского КФХ Сергей Каптур предупредил о неизбежном падении урожая. По его словам, повторить показатели прошлого года аграрии не смогут. От экстремальной почвенной засухи уже пострадали яровая пшеница, рапс, гречиха и ячмень. Относительно держатся только подсолнечник, соя и лен. Ситуацию усугубляет вспышка численности вредителей — многие хозяйства сэкономили на закупке средств защиты растений из-за роста стоимости этой категории на десятки процентов. Негативно влияют, в том числе, перебои с поставками горючего для сельскохозяйственной техники.

В 2025 году Алтайский край побил рекорд по сбору урожая за предыдущие 50 лет. Всего было собрано более 10 млн т зернобобовых и технических культур. За год до этого общий объем составил 8,5 млн т. Министерство сельского хозяйства Алтайского края оставило запрос «Ъ» без ответа. Ведомство не предоставило прогнозный план сбора урожая на 2026 год к моменту публикации материала.

В начале июля аналитики «ПроЗерно» пересмотрели прогноз сбора зерна и пшеницы на 2026 год в целом по стране, снизив его на 2% и 2,4% к маю.

По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, это было сделано в том числе по причине неблагоприятных погодных условий в регионах России.

Президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов подчеркнул, что ситуация в Алтайском крае на данный момент не вызывает высокой озабоченности. «По данным космомониторинга НСА, на большей части территории региона по состоянию на начало июля индекс NDVI, характеризующий состояние зеленой массы растений, соответствовал средним многолетним значениям. Отклонение на 5–15% наблюдалось только в ограниченной зоне — в нескольких районах края»,— отметил Корней Биждов. По состоянию на 8 июля в НСА не поступало уведомлений об обращении алтайских сельхозпроизводителей за страховыми выплатами ни по риску почвенной засухи, ни по другим неблагоприятным природным явлениям. В Союзе отмечают, что сведения о понесенном ущербе аккумулируются страховыми организациями с определенной задержкой, в связи с чем статистика может быть дополнена в июле.

Если засуха все-таки вызовет неурожай зерновых в Алтайском крае, это может привести к ограничению предложения пшеницы в Сибири и последующему росту цен, считает Дмитрий Рылько.

Лолита Белова