В парке приключений «Дримвуд» на курорте Сбера «Манжерок» открылись пять новых аттракционов

В сентябре в парке приключений «Дримвуд» всесезонного курорта Сбера «Манжерок» открылись четыре новых аттракциона: «Крылья Грифона», «Вальс цветов», «Авиатор» и «Кон Тики». Уже с 11 сентября для гостей станет доступен еще один аттракцион — «Лесной вихрь», а также новая гастрономическая точка курорта — «Чай да вафли».

Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

Таким образом, в парке будут работать 13 аттракционов, а также всесезонный тюбинг и родельбан.

Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

«Лесной вихрь» — самый длинный аттракцион такого типа в Сибири. Вращающаяся платформа движется по волнообразной рельсовой трассе протяженностью около 100 метров и развивает скорость до 70 км/ч. Сочетание вращения, подъемов и крутых спусков создает ощущение непрерывного движения и невесомости.

Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

«Крылья Грифона» дарят ощущение полета на акробатическом самолете: кабины парят в воздухе и наклоняются в разные стороны, создавая эффект воздушных маневров. На интерактивном «Авиаторе» пассажиры могут самостоятельно менять высоту и угол наклона кабины во время движения. Для семейной аудитории открылись «Вальс цветов» с движением кабин по трассе-восьмерке и «Кон-Тики», сочетающий маятниковое движение и вращение.

Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

За лето парк существенно расширил инфраструктуру. В августе начал работу «Эхо гор» — 38-метровая башня свободного падения и самый высокий аттракцион парка. Развивалась и вечерняя программа «Дримвуд». К мультимедийному шоу «Легенда о Белом Марале», ставшему победителем премии «ПРО ПАРК» в номинации «Лучший проект, технология или решение для развлекательного бизнеса», добавилась новая постановка — «Путь воды: Бия и Катунь». Оба шоу проходят на 32-метровой скульптуре «Голова Белого Марала» с использованием видеомэппинга, оригинальной музыки и специальных эффектов.

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«Результаты первых месяцев работы парка подтвердили высокий интерес гостей к новому формату отдыха на Алтае. “Дримвуд” развивается не просто как набор аттракционов, а как полноценное пространство впечатлений, где развлечения объединены с природой, культурой и легендами Алтая. За одно лето мы значительно расширили парк, запустили новые аттракционы и мультимедийное шоу, но это только начало. Впереди — новые тематические зоны и аттракционы, которые позволят сделать парк еще более масштабным и разнообразным», — отметила генеральный директор парка приключений «Дримвуд» Людмила Кузнецова.

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Первый летний сезон парка стартовал 21 июня. За два с половиной месяца «Дримвуд» посетили более 177 тысяч человек. За лето гастрономические точки обслужили более 82 тысяч гостей, а в аркадных играх «Лесные забавы» посетители сыграли более 76 тысяч раз.

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Развитие парка «Дримвуд» продолжится. В планах — новые тематические зоны и аттракционы. Одним из ключевых объектов станут американские горки (роллеркостер) с трассой длиной 568 метров, высотой 30,5 метра и максимальной скоростью 85 км/ч, а также большая двухъярусная карусель. Часть новых объектов планируется запустить в 2027 году.