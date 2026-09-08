Свердловская область летом вошла в топ-10 направлений для туризма в России

Восьмое место среди 10 самых популярных туристических направлений России в этом летнем сезоне заняла Свердловская область, передает «Интерфакс» со ссылкой на президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Илью Уманского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Рейтинг возглавил Краснодарский край. За ним следуют Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Ставропольский край, Татарстан и Калининградская область. Свердловская область обогнала Крым, который этим летом опустился с четвертого места на девятое. На 10 месте оказался Приморский край.

По данным Росстата, в период с января по июнь Свердловскую область посетили 1,1 млн туристов. Средний Урал вошел в топ-10 регионов-лидеров по числу туристических поездок и занял шестое место. Власти региона планируют развивать новые турпроекты на землях, ранее для этого не использовавшихся.

Ирина Пичурина