За полгода Свердловскую область посетили 1,1 млн человек

В период с января по июнь Свердловскую область посетили 1,1 млн туристов. Как сообщили в департаменте информационной политики региона со ссылкой на данные Росстата, Средний Урал вошел в топ-10 регионов-лидеров по числу туристических поездок и занял шестое место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Министр экономического развития России Максим Решетников отметил, что Свердловская область входит в число регионов, где растет количество поездок внутри субъекта. За полгода количество туристических поездок по России выросло на 4,3% относительно первого полугодия 2025 года и составило 43,2 млн. Как сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, въездной туризм увеличился на 20,1%.

В Свердловской области бронь отелей и апартаментов жителями региона в начале 2026 года выросла на 48% относительно того же периода прошлого года, следует из статистики сервиса «Яндекс Путешествия». В среднем уральцы оставляют за ночь во время поездок 5470 руб.

Ирина Пичурина