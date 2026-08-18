На Среднем Урале выявили свыше 401 га земли для развития туристических проектов

В Свердловской области в рамках федерального проекта «Земля для туризма» выявлено 73 земельных участка общей площадью 401,5 га, сообщили в департаменте информационной политики региона. Проект нацелен на вовлечение в оборот земли для развития сферы туризма и повышения инвестиционной привлекательности регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Заместитель губернатора Дмитрий Ионин отметил, что на текущий момент определено 55 объектов туристического интереса, что позволяет переводить потенциал территорий в конкретные инвестпроекты. «Благодаря проекту „Земля для туризма“ уже используются 14 земельных участков общей площадью 30 га. На одном из участков уже построен гостевой дом, который располагается на территории базы отдыха Лугано в поселке Верхняя Сысерть»,— сообщил руководитель управления Росреестра по Свердловской области Игорь Цыганаш.

По данным Росстата, в период с января по июнь Свердловскую область посетили 1,1 млн туристов. Средний Урал вошел в топ-10 регионов-лидеров по числу туристических поездок и занял шестое место.

Ирина Пичурина