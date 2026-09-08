Диана Шнайдер вышла в 1/4 финала US Open в парном разряде

Российская теннисистка Диана Шнайдер и теннисистка из Бельгии Элисе Мертенс вышли в четвертьфинал Открытого чемпионата США (US Open) в парном разряде. В матче третьего круга турнира они обыграли дуэт Эллен Перес (Австралия) и Деми Схюрс (Нидерланды) со счетом 7:5, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 45 минут. За время игры Шнайдер и Мертенс исполнили три эйса, допустили одну двойную ошибку и реализовали три брейк-пойнта из десяти. На счету их соперниц — один эйс, четыре ошибки на подаче и один реализованный брейк-пойнт из четырех.

В четвертьфинале US Open российско-бельгийская пара сыграет с победительницами противостояния между дуэтами Се Шувэй/Елена Остапенко и Чань Хаочин/Майя Джойнт.

В одиночном разряде US Open 22-летняя Шнайдер завершила выступление на стадии третьего круга. Она уступила американке Тейлор Таунсенд.

Диана Шнайдер занимает 16-е место в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она пять раз побеждала в турнирах под эгидой ассоциации.

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