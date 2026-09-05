Новая русская в Нью-Йорке

В шестой день Открытого чемпионата США один из сюрпризов женского турнира преподнесла россиянка Анна Калинская. Сломив сопротивление в трех партиях украинки Элины Свитолиной, занимающей девятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), она впервые достигла стадии 1/8 финала на этом турнире Большого шлема. Перед этим туда же прошел россиянин Даниил Медведев, уверенно переигравший француза Артюра Риндеркнеша.

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Фото: Geoff Burke / Reuters Анна Калинская

Фото: Geoff Burke / Reuters

31-летняя Элина Свитолина, которая в целом очень достойно проводит нынешний сезон, в мировом рейтинге занимает девятое место, а по очкам, набранным в нынешнем сезоне — даже шестое, всегда была для Анны Калинской сложной соперницей. Стабильность на задней линии — козырь, в свое время позволивший украинке войти в мировую элиту, как правило, мешал россиянке, чей теннис основан на агрессивности и риске.

В пяти предыдущих очных встречах Калинская одержала лишь одну победу — в феврале в Дохе, и шансы Свитолиной сейчас котировались выше. Однако поздний вечер пятницы, 4 сентября, оказался вечером Калинской.

Оставив за собой первый сет, она уступила вторую партию, но концовку третьей провела просто безукоризненно, выиграв после двойной ошибки в седьмом гейме одиннадцать очков подряд.

В итоге — 6:3, 2:6, 6:3 за 1 час 52 минуты. И Калинская, которая в 2024 году была в четвертьфинале Australian Open, а в нынешнем сезоне повторила тот успех на Roland Garros, впервые достигла четвертого круга на US Open, самом сложном для себя турнире Большого шлема. Там ее ждет встреча с американкой Эммой Наварро, переигравшей другую представительницу топ-10, седьмую ракетку мира, финалистку Wimbledon и недавнюю победительницу US Open в миксте чешку Каролину Мухову — 6:3, 7:5. Счет личных встреч Калинской с одной из трех представительниц США, оказавшихся 1/8 финала в верхней половине сетки — 2:0, причем последний раз россиянка взяла над ней верх тоже в Дохе семь месяцев назад.

Две другие россиянки завершили борьбу. Екатерина Александрова уступила полуфиналистке Roland Garros и Wimbledon этого года украинке Марте Костюк — 3:6, 2:6, а Диана Шнайдер не смогла пройти вторую ракетку мира в парном разряде американку Тэйлор Таунсенд, которая год назад также в 1/16 финала остановила в Нью-Йорке первую ракетку России Мирру Андрееву. Победив за 2 часа 28 минут в большой борьбе — 6:2, 6:7 (2:7), 6:3, Таунсенд теперь встретится с лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко, переигравшей Камилу Рахимову, представляющую Узбекистан — 6:3, 6:4. В свою очередь, американка Джессика Пегула, все еще претендующая на звание первой ракетки мира при определенном стечении обстоятельств, справилась с канадкой Лейлой Фернандес — 1:6, 6:4, 6:3.

На мужском турнире превосходный матч провел Даниил Медведев, без особых проблем примерно за два часа справившийся с опасным французом Артюром Риндеркнешем — 6:4, 6:4, 6:4.

Поведя в середине первой партии — 4:2, Риндеркнеш не смог удержать преимущества, а затем провел неудачный отрезок в конце второго и начале третьего сета. За выход в четвертьфинал Медведев поспорит с американцем Фрэнсисом Тиафо, одним из главных своих конкурентов в споре за путевки в Турин на итоговый турнир Nitto ATP Finals. В семи предыдущих случаях Медведев брал над Тиафо верх шесть раз, причем единственный свой успех в этой серии соперник праздновал в 2024 году на Кубке Лэйвера, командном турнире, который входит в календарь Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), но никак не влияет на положение в рейтинге. Продвинулся по сетке и прошлогодний чемпион испанец Карлос Алькарас, чьим оппонентом в 1/16 финала был китаец У Ибин. Результат их противоборства — 6:3, 6:4, 6:1.

Евгений Федяков