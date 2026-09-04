Шнайдер выбыла из теннисного турнира US Open

Россиянка Диана Шнайдер проиграла американке Тейлор Таунсенд в матче третьего круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open).

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:7 (3:7), 6:3 в пользу Таунсенд. В четвертом круге она встретится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Белоруссии.

22-летняя Диана Шнайдер занимает 16-е место в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она пять раз побеждала в турнирах WTA. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема был выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2026 году.