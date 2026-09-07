Для детей младше 18 лет посещение матчей на «Ростов Арене» станет бесплатным
Посещение домашних матчей футбольного клуба «Ростов» может стать бесплатным для детей до 18 лет. Об этом сообщил губернатор Дона Юрий Слюсарь в своих соцсетях.
Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ
Согласно предложению, если один из родителей покупает билет на игру на «Ростов Арене», билет для ребенка оформляется бесплатно. Получить его можно будет в кассе при предъявлении документов. По словам губернатора, такой подход заложит традицию и сформирует сообщество активных и преданных болельщиков клуба.
«В последнее время было несколько ярких матчей ФК «Ростов» на домашней арене. Поддержка трибун команде необходима. Такое решение будет этому способствовать», — написал Юрий Слюсарь.
Руководству футбольного клуба поручено проработать организационные вопросы в кратчайшие сроки.