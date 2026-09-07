В Ростове к утру планируют восстановить подачу горячей воды в Александровке

В Ростове-на-Дону в микрорайоне Александровка ряд домов остается без горячей воды, в том числе здания на проспекте 40 лет Победы. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Причиной задержки называют воздух в коммуникациях. Специалисты проводят его сброс и последовательно проверяют все объекты. Планируется, что подачу горячей воды должны восстановить к утру.

Константин Соловьев