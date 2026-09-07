Над Крымом, Черным морем и другими регионами РФ сбили 32 БПЛА

Над территорией Республики Крым, акваторией Черного моря и другими регионами России сбили 32 беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным министерства, беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и ликвидированы в течение дня 7 сентября в период с 08:00 до 20:00 мск. Беспилотники были сбиты дежурными силами противовоздушной обороны над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Орловской областей, Пермского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Ранее сообщалось, что в Севастополе в результате ночной атаки украинских беспилотников погибли два человека, в том числе ребенок. Девочка 2011 года рождения получила тяжелые ранения и скончалась в машине скорой помощи по пути в больницу. Мужчина был доставлен в медучреждение в состоянии комы, однако умер в реанимации.

По данным губернатора Михаила Развожаева, повреждения получили 10 многоквартирных домов. В зданиях выбиты окна и двери, повреждены фасады. Сейчас в Ленинском районе Севастополя порядка 50 человек устраняют последствия атаки.

Алина Зорина