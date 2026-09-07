Умер автор гимна Адыгеи и народный писатель Исхак Машбаш

В возрасте 96 лет ушел из жизни Исхак Шумафович Машбаш — Герой Труда Российской Федерации, народный писатель Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Абхазии, автор текста гимна Республики Адыгея. Об этом сообщил глава региона Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова Фото: Telegram-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова

Исхак Машбаш создал сотни поэтических и прозаических произведений, посвященных истории и культуре родной земли. По словам главы региона, он вел активную общественную деятельность, был членом Общественной палаты России, возглавлял правление Союза писателей Адыгеи, поддерживал молодых авторов и представлял адыгское литературное сообщество на престижных международных форумах и конференциях.

Глава Адыгеи назвал уход Исхака Машбаша невосполнимой утратой для республики и всей страны, отметив, что до последнего дня писатель оставался полон энергии и творческих планов.

«Это большая потеря и для меня лично. Всегда буду помнить Исхака Шумафовича — своего старшего друга, мудрого наставника. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Исхака Машбаша. Сегодня мы понесли невосполнимую утрату. Скорбим вместе с вами»,— заявил Мурат Кумпилов.

Алина Зорина