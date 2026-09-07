На Кубани экс-адвокат обвиняется в хищении 2,5 млн рублей у 12 человек

Прокуратура Красноармейского района утвердила обвинительное заключение в отношении 38-летнего бывшего адвоката, который обвиняется в мошенничестве в крупном размере (ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ). Уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно версии следствия, в период с 2023 по 2025 год обвиняемый, являясь адвокатом, под предлогом оказания юридических услуг по гражданским делам и оформлению земельных участков похитил у своих доверителей более 2,5 млн руб. При этом он не намеревался выполнять взятые на себя обязательства.

В ходе следствия проведены сверки с судами и организациями, в которые адвокат якобы направлял иски и заявления. Установлено, что указанная работа им не проводилась.

Вину в совершенных преступлениях обвиняемый не признал. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Красноармейский районный суд для рассмотрения по существу.

Алина Зорина