В Таганроге из-за аварии на подстанции сгорело оборудование наружного освещения
В Таганроге из-за аварии на комплектная трансформаторная подстанция на улице Михайловская, 32 сгорела подстанция Неклиновской РЭС. Вместе с ней был уничтожен шкаф МКУ «Благоустройство», отвечавший за управление наружным освещением. Об этом сообщил замглавы города Егор Долматов в своих соцсетях.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Без уличного освещения остались улицы Надежды Сигиды, Надежды и Михайловская, 1–56. По словам замглавы Таганрога, шкаф содержал дорогостоящее оборудование, которое поставляется исключительно под заказ. Срок его поставки составляет до двух месяцев. Соответственно, наружное освещение будет восстановлено после получения оборудования.