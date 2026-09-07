В Краснодаре проверили укрытия в 6960 многоквартирных домах

В Краснодаре продолжается обследование укрытий на случай воздушной атаки. Специалисты совместно с управляющими компаниями уже проверили более 6 тыс. подвалов в 6960 многоквартирных домах. В течение двух недель они посетят оставшиеся дома, сообщил в своем Telegram-канале глава города Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В подъездах проверяют наличие памяток о действиях при угрозе, информации об ответственных за ключи от укрытий и указателей движения. Если управляющая компания не устраняет замечания, к работе подключается прокуратура. По словам мэра, отсрочки в этом вопросе недопустимы.

Данные о проверенных убежищах загружаются в мобильное приложение «Моя Кубань». Сервис автоматически определяет местоположение пользователя и показывает ближайшее безопасное помещение. На сегодняшний день в приложении размещена информация о 1830 укрытиях. Карту можно загрузить один раз, после чего она будет доступна без интернета. Глава города подчеркнул, что каждый житель должен знать, где находится ближайшее безопасное место. Вопрос находится на постоянном контроле.

Алина Зорина